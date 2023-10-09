Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ilk oturumu yapıldı
Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yönetiminde yapılan toplantıda, önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.
Karalar, konuşmasında, 6-8 Ekim'de düzenlenen 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyona yakın kişinin katıldığını söyledi.
Gündemdeki tekliflerin komisyonlara sevkinin ardından toplantı, yarın 14.00'e ertelendi.