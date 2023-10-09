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        Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ilk oturumu yapıldı

        Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:12
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        Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ilk oturumu yapıldı
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        Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yönetiminde yapılan toplantıda, önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

        Karalar, konuşmasında, 6-8 Ekim'de düzenlenen 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyona yakın kişinin katıldığını söyledi.

        Gündemdeki tekliflerin komisyonlara sevkinin ardından toplantı, yarın 14.00'e ertelendi.

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