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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:46
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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        Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

        Adreslerde 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu, 438 uyuşturucu etkili hap, 24 gram esrar, 4 hassas terazi, ruhsatsız 2'şer tüfek ve tabanca ile bu silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi.

        Operasyonda zanlılar Ş.A, Y.D, E.Ş, S.K. ve U.E.F. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A, Y.D. ve E.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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