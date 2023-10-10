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        Adana'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 18:15 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:25
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        Adana'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Durmuş Karaca (60) yönetimindeki 80 KE 434 plakalı kamyonet, Adana-Kozan kara yolunda lastiğinin patlaması nedeniyle yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.

        Ağaca çarparak duran kamyonetteki sürücü Karaca ile yanındaki Mustafa Öztürk ve oğlu Gökçen Öztürk araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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