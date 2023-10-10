Adana'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaşamını yitirdi.
Durmuş Karaca (60) yönetimindeki 80 KE 434 plakalı kamyonet, Adana-Kozan kara yolunda lastiğinin patlaması nedeniyle yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.
Ağaca çarparak duran kamyonetteki sürücü Karaca ile yanındaki Mustafa Öztürk ve oğlu Gökçen Öztürk araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.