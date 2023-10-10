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        Pozantı'da cevizli sucuk mesaisi başladı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, vatandaşların önemli gelir kaynaklarından cevizli sucuğun yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 10.10.2023 - 21:44
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        Pozantı'da cevizli sucuk mesaisi başladı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, vatandaşların önemli gelir kaynaklarından cevizli sucuğun yapımına başlandı.

        Üzüm şırası ve ceviz kullanılarak hazırlanan yöresel lezzet için Yazıcak Mahallesi'nde kazanlar kuruldu.

        Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, sucuk mesaisine başlayan vatandaşları ziyaret etti.

        Ailelerle sohbet eden Karamahmut ve Çay, ipe dizilen cevizleri şıraya batırarak sucuk yaptı.

        Vatandaşlardan Gülsüm Demir, ürünün kilogramının 300 liradan satıldığını belirterek, "Sucuk yapımı zor olduğu için komşu ve akrabalarla yardımlaşarak hazırlıyoruz." dedi.

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