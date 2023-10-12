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        AK Parti teşkilatlarından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki

        Adana, Mersin ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:30 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:30
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        AK Parti teşkilatlarından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, yazılı açıklamasında, İsrail’in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

        Gazze halkının yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğini aktaran Gülaçtı, "Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

        Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması gerektiğini söyledi.

        Gazze halkının, barış ve adalet istediğini dile getiren Aldemir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir." diye konuştu.

        Osmaniye İl Başkanı Servet Alibekiroğlu da il başkanlığındaki açıklamada, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının doğru olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz."

        Basın açıklamalarına, il ve ilçe teşkilat yöneticileri ve partililer de katıldı.

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