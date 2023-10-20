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        Adana ve çevre illerde İsrail'in saldırıları protesto edildi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:52
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        Adana ve çevre illerde İsrail'in saldırıları protesto edildi
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar cuma namazı çıkışında Sabancı Merkez Camisi bahçesinde bir araya geldi.

        Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, sivil toplum kuruluşları adına yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Filistinli sivilleri hedef alan katliamı şiddetle kınadıklarını belirtti.

        İsrail'in saldırıları nedeniyle derin endişe ve üzüntü duyduklarını aktaran Bilgiç, "Bu vahşet ve katliamlar insan haklarına, uluslararası hukuka açık bir şekilde meydan okumadır." dedi.

        Açıklamaya Vali Yavuz Selim Köşger, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı da destek verdi.

        - Mersin

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, cuma namazı sonrası "Büyük Filistin Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Ulu Cami önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları açtı, sloganlar attı.

        İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, dua edildi.

        Grup, konuşmaların ardından dağıldı.

        Programa, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

        - Hatay

        Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Cuma namazı sonrası Mevlana Camisi önünde düzenlenen programda şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Kur'an-ı Kerim okunan program yapılan konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle son buldu.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de cuma namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'e destek etkinliği düzenlendi.

        Bazı sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilerinin katıldığı etkinlikte Filistin bayrakları açıldı, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

        Konuşmaların ardından Filistin'de ölenler için İl Müftüsü Ali Çakmak, gıyabi cenaze namazı kıldırdı, ardından dua edildi.

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