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        Adana'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

        Adana'da Filistin'e destek amaçlı konvoy oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 18:30 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:30
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        Adana'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
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        Adana'da Filistin'e destek amaçlı konvoy oluşturuldu.

        Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar Girne Bulvarı'ndaki Asri Mezarlık önünde araçlarıyla toplandı.

        Burada oluşturulan konvoy, harekete geçerek İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığının bulunduğu merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi kavşağına gitti.

        Araçlarından inerek kavşağın mahalle girişi önünde toplanan katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

        Gruptakiler, katılımcı kuruluş temsilcilerinin yaptıkları basın açıklamalarının ardından dağıldı.

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