Adana'da husumetlisini av tüfeğiyle ağır yaralayan sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı husumetlisini av tüfeğiyle ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, Yenibey Mahallesi'nde 5 Temmuz'da H.T'nin av tüfeğiyle ağır yaralanmasıyla ilgili 4 Eylül'de tutuklanan K.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık K.B. ve müşteki H.T. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu ve tarafların bu konu nedeniyle zaman zaman tartıştıkları belirtildi.

İddianamede, olay günü K.B'nin, müşteki H.T. ile telefonda yaşadığı tartışma sonrası, müştekinin bulunduğu Yenibey Mahallesi'ndeki adrese gittiği ve burada çıkan kavgada yanında bulundurduğu av tüfeğiyle müştekiyi hayati tehlike oluşturacak şekilde ağır yaraladığı anlatıldı.

Sanığın müştekinin annesinin olay yerine gelmesiyle bölgeden kaçtığı ve eyleminde öldürme kastıyla hareket ettiği kaydedilen iddianamede, K.B'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.