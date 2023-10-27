Adana'da marketten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı Adana'da bir marketten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanıp tutuklandı.

Adana'da bir marketten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanıp tutuklandı.

Bir zincir marketin merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki şubesine gece saatlerinde camını kırarak giren kişi, 40 paket sigara çalıp kaçtı.

Durumu fark eden market görevlilerinin bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, marketin ve çevresindeki iş yerleri ile ikametlerin güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin hırsızlıktan emniyette suç kaydı bulunan Mustafa Y. (28) olduğunu belirledi.

Şüpheli Mustafa Y, Onur Mahallesi'ndeki ikametine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin marketin camını kırıp içeriye girmesi ve sigaraları çalıp uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.