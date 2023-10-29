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        Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 yenen Adanaspor'da teknik sorumlu Eyüp Arın, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 19:03 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:03
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        Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 yenen Adanaspor'da teknik sorumlu Eyüp Arın, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla andı.

        Ümraniyespor'un topla oynama becerisi yüksek bir takım olduğunu bildiklerini aktaran Arın, şöyle devam etti:

        "Birbirini iyi tanıyan, bu geçişleri iyi yapan bir ekip olduklarını biliyorduk. Antrenmanlarda bunları hem konuşarak hem çalışarak gidermeye çalıştık. En etkili oldukları şeyler duran toplardı. Hava hakimiyeti olan oyunculardan kurulu bir ekip. Geçiş bölümündeki oyuncuları durdurmakta, özellikle ilk devre adam paylaşımını hatalı yaparak çok zorlandık. Oyun bizi belirli bir süre memnun etti ama oyuncularımın maçın bitiş düdüğüne kadar süren mücadelesinden çok memnunum. Bizim duran toplarda tahtaya yazdığımız iki isimden biri Hüseyin, diğeri golü atan Fevzi. Onların kavga etmesine çalışmamıştık ama oyun böyle bir şey. Hiç yapmayacak iki oyuncunun sahada birbiriyle sürtüşmesi belki rakibin konsantrasyonunu da bozmuştur. Müthiş vurdu topa Fevzi. Kaleciye topu fileden çıkarmak kalmıştı. O bölümden sonra maçın seyri tamamen değişti. Gerçekten çok önemli bir üç puandı."

        - Ümraniyespor cephesi

        Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kendi oyunlarını sahada gösterememelerine rağmen kazanabilecekleri bir maç olduğunu ifade etti.

        Adanaspor'un kendilerinden iyi oynamadığını belirten Gürsel, "Pozisyon vermediğimiz bir maçı kaybettik, üzgünüz. Gol bölgelerinde daha etkili olmamız lazım. Oraya kadar geldik ama enerji olarak bugün iyi değildik. Önümüzdeki maçta inşallah bunu telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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