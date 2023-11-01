Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Gana'dan depremzede çocuklara çikolata bağışı

        Gana'nın Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde çocuklara dağıtılmak üzere bağışladığı çikolatalar Türk Kızılay yetkililerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:13 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gana'dan depremzede çocuklara çikolata bağışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gana'nın Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde çocuklara dağıtılmak üzere bağışladığı çikolatalar Türk Kızılay yetkililerine teslim edildi.

        Gönderilen 6 bin 500 paket içilebilir, 1666 paket sürülebilir çikolata, Mersin Limanı'ndan teslim alınarak tır ve kamyonla Türk Kızılay Adana Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğüne getirildi.

        Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton, burada düzenlenen törende, güzel ve sıcak bir karşılama yapıldığı için emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun da hayatını kaybettiğini anımsatan Ashietey-Odunton, futbolcunun cenazesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yardım ve destekleriyle bulduklarını söyledi.

        Türkiye'nin her zaman dostluğunu ve desteğini gördüklerini aktaran Ashietey-Odunton, "Böyle bir dönemde, bu zorlu süreçte aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklerini de gördük. Dolayısıyla bu bağış, bizim için hem teşekkür hem de destek anlamını ifade ediyor. Gana dünyada kakao üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Kakao da çikolatanın ham maddesi. O yüzden umuyoruz ki bu yardım, çocukların yüzünde az da olsa bir gülümsemeye olanak sağlayacaktır." diye konuştu.

        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da Gana hükümetine bağıştan dolayı teşekkür ederek, çikolataların Kızılay Haftası'nda Adana'nın yanı sıra depremden etkilenen diğer illerde yapılacak etkinliklerde çocuklara dağıtılacağını belirtti.

        Konuşmanın ardından Saygılı, Ashietey-Odunton'a fincan takımı hediye etti.

        Öte yandan bağışlanan çikolatalardan bir kısmı Adana Kız Lisesinde öğrencilere dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası
        Amerikan bombardıman uçakları, eğitim görevi için İncirlik Hava Üssü'ne gel...
        Amerikan bombardıman uçakları, eğitim görevi için İncirlik Hava Üssü'ne gel...
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
        Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü
        Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü
        Cep telefonu çalan kapkaççılar, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
        Cep telefonu çalan kapkaççılar, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan kapkaççı tutuklandı
        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan kapkaççı tutuklandı