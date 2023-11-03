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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 7,5 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobiline gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:21
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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 7,5 yıl hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobiline gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Akıncılar Mahallesi'nde gece vakti otomobiliyle 2 kişiye sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren M.B, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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