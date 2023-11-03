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        TBMM Sanayi Komisyonu, AOSB'yi ziyaret etti

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve komisyon üyeleri, Adana'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:11
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        TBMM Sanayi Komisyonu, AOSB'yi ziyaret etti
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        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve komisyon üyeleri, Adana'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) ziyaretlerde bulundu.

        ​​​​​​​Varank, komisyon üyeleri Adem Çalkın, Faruk Aytek, Öznur Bartin, Yusuf Ziya Aldatmaz, Arslan Tatar ile Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kuruluyla bir araya geldi.

        Komisyon Başkanı Varank, yaptığı konuşmada, komisyon olarak iş insanlarıyla bir araya gelmeyi ve tesis ziyaretleri gerçekleştirmeyi önemsediklerini söyledi.

        Adana'nın potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu vurgulayan Varank, "Sadece sanayide değil tarımıyla da potansiyeli var. Enerjide ana kavşak noktalarından bir tanesi olması hasebiyle Adana, önemli bir şehrimiz. Biz de buraya gelmişken komisyonumuzu ilgilendiren alanlarda bu görüşmeleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Daha sonra hobi amaçlı özel yapım motosiklete binen Varank, AOSB'de tur atarak forklift fabrikasına gitti.

        Komisyon Başkanı Varank, fabrikada üretilen forklifti kullandı.

        Varank ve beraberindekiler, daha sonra hijyen malzemeleri üretilen fabrikayı ziyaret etti.

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