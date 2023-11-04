Adana'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Adana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

HÜDA PAR İl Başkanlığı öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İnönü Parkı'nda bir araya geldi.

Buradan 5 Ocak Meydanı'na yürüyen grup, taşıdıkları döviz ve bayraklarla slogan atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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