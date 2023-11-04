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        Adana'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Adana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:32 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:32
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        Adana'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Adana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        HÜDA PAR İl Başkanlığı öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İnönü Parkı'nda bir araya geldi.

        Buradan 5 Ocak Meydanı'na yürüyen grup, taşıdıkları döviz ve bayraklarla slogan atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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