Adana'da sağlık ürünleri üretilen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sağlık ürünleri üretilen fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sağlık ürünleri üretilen fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yeşiloba Mahallesi'nde sağlık ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.