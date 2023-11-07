Adana'da sağlık ürünleri üretilen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sağlık ürünleri üretilen fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeşiloba Mahallesi'nde sağlık ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.