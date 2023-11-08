Adana'da ruhsatsız silahla yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı

Adana'da polis ekiplerinin denetimlerinde ruhsatsız silahlarla yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim-5 Kasım'da ilçe genelinde uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Bazı ev ve iş yerleriyle araçlarda arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 53 tabanca ele geçirdi, 53 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 36'sı serbest bırakıldı.