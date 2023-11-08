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        Adana'da ruhsatsız silahla yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı

        Adana'da polis ekiplerinin denetimlerinde ruhsatsız silahlarla yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:27
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        Adana'da ruhsatsız silahla yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı
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        Adana'da polis ekiplerinin denetimlerinde ruhsatsız silahlarla yakalanan 53 kişiden 17'si tutuklandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim-5 Kasım'da ilçe genelinde uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

        Bazı ev ve iş yerleriyle araçlarda arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 53 tabanca ele geçirdi, 53 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 36'sı serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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