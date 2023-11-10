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        Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel, Filistinli öğrencilerle bir araya geldi

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, farklı fakültelerde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:06 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:27
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        Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel, Filistinli öğrencilerle bir araya geldi
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        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, farklı fakültelerde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tuncel, beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlter Ünlükaplan ve Prof. Dr. Neslihan Boyan ile Senato Salonu'nda Filistinli öğrencilerle görüştü.

        Öğrencilerle sohbet ederek Filistin'deki aileleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Tuncel, Gazze'deki saldırılara ilişkin derin endişe ve büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti.

        Saldırıları kınayan Tuncel, şöyle konuştu:

        "Sivil yerleşim yerleri, ibadethaneler, hastaneler ve eğitim kurumları dahil olmak üzere sivil altyapının hedef alınması, insanlık adına büyük bir kaygı ve utanç kaynağıdır. Bu vahşet, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Dünyanın büyük bir bölümünün de bu katliama, çocukların, masum sivillerin öldürülmesine sessiz kalması insanlık adına bir utançtır. Masum sivillere karşı bu orantısız saldırıların bir an önce son bulmasını ve en kısa sürede kalıcı bir barışın tesis edilmesini diliyoruz. Tüm ülkeler, barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için bir araya gelmeli ve Gazze'deki insani krize bir an önce son verilmesi için uluslararası toplum gerekli adımları atmalıdır. Biz Çukurova Üniversitesi olarak Gazze'deki zorlu koşullardan etkilenen uluslararası öğrenci ve personelimize gerekli tüm desteği sunmaya hazırız."

        Tuncel, depremzede çocuklara hizmet veren Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nin kapılarının, savaş dolayısıyla uzuv kaybına uğramış tüm Filistinli çocuklara da açık olduğunu kaydetti.

        Filistinli öğrenciler de gösterilen hassasiyetten dolayı Rektör Tuncel başta olmak üzere destek veren, dua eden herkese teşekkürlerini dile getirdi.

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