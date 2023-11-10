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        Adana'da arkadaşını tabancayla kazara öldürdüğünü öne süren sanık hakkında müebbet istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, arkadaşını tabancayla kazara vurarak öldürdüğünü öne süren tutuklu sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:16
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        Adana'da arkadaşını tabancayla kazara öldürdüğünü öne süren sanık hakkında müebbet istemi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, arkadaşını tabancayla kazara vurarak öldürdüğünü öne süren tutuklu sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Fırat Bolkan'ın müşteki anne ve babası ile tanıklar ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Mahkemede beyanı alınan tanık M.P. olay günü amcasının oğlu olan sanık F.P'nin kendisini yemeğe davet ettiğini belirterek şunları söyledi:

        "F.P'nin bulunduğu yere gittiğimde yanında maktul Fırat Bolkan ile A.E. vardı. Yemek sonrası hep birlikte araca bindik ve A.E'yi evine bırakmaya gittik. Daha sonra F.P. arabada bana 'Fırat ile öğlen konuştuk. Evde silahım var. Onun denemesini yapacağız' dedi. Sonrasında F.P. evine çıkıp silahını alarak arabaya geri geldi. Arabaya bindikten sonra F.P. birden silahı bana doğru yöneltti. Ben de bu işin şakası olmaz diyerek kendisine tepki gösterdim. F.P'nin daha sonra arkaya doğru dönmesiyle silah aniden patladı. O sırada Fırat Bolkan 'vuruldum' diyerek bağırdı. Hemen Fırat Bolkan'ı hastaneye götürdük. F.P. arabayı park etmek için benden anahtarı istedi. Ben de F.P'yi arayıp yanıma çağırdım. Biz hastanede polise teslim olduk. F.P. ile maktul Fırat Bolkan arasında herhangi bir husumete şahit olmadım. Benim veya F.P'nin maktul Fırat Bolkan'a da borcu yoktur."

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.P. olay günü maktul Fırat Bolkan ile arasında herhangi bir husumetinin olmadığını belirterek, "Olay kazayla oldu. Çok pişmanım." ifadesini kullandı.

        Maktulün babası müşteki Hanefi Bolkan ise olay nedeniyle sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına gönderilmesini ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanık F.P'nin mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yüreğir Devlet Hastanesine 7 Mart'ta tabancayla vurulmuş halde hastaneye getirilen Fırat Bolkan'ın (21) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bolkan'ı hastaneye bırakıp kaçan ve polislerce 8 Mart'ta yakalandıktan sonra hakimlikçe tutuklanan F.P. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Tutuklu sanık F.P. iddianamedeki ifadesinde yeni aldığı tabancayı arkadaşına gösterdiği sırada silahın kazara ateş aldığını ve Bolkan'ın vurulduğunu öne sürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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