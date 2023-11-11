Adana'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi'ndeki iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tabanca kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.