Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:ASKİAtatürk
Hakemler: Fatih Yayla, Kadir Girente
Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Büşra Güneş, Leyva, Fabris, Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak (Burcu Yönder, Ezgi Bektaş, Ceren Cihan Önal, Berin Yıldırım, Beren Yeşilırmak, Berra Eren)
VakıfBank: Frantti, Gabi, Carutasu, Zehra Güneş, Van Aalen, Bahar Akbay (Cansu Özbay, Ayça Aykaç Altınbaş, Thompson)
Setler: 19-25, 20-25, 21-25
Süre: 74 dakika (22, 29, 23)
ADANA
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