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        Doğu Akdeniz'in ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:56 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:02
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        Doğu Akdeniz'in ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Adana'nın Kozan ilçesinde Akdam Mahallesi'nde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla oluşturulan "100. Yıl Hatıra Ormanı"na fıstık çamı ve servi fidanları dikildi.

        Kozan Orman İşletme Müdürü Onur Leylek, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne yakışır bir orman oluşturmak istediklerini söyledi.

        Hatay’ın İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi Kore 2 Konteyner Kent'te düzenlenen fidan dikimi etkinliğine Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ve diğer protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, farklı türde 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Mersin'in Gülnar ilçesinde de "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganıyla temmuz ayında çıkan orman yangınında zarar gören Kavukoğlu Mahallesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

        Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, burada yaptığı konuşmada, yanan alanlara kızılçam, harnup, incir, defne gibi farklı türlerde fidanların dikileceğini belirtti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak ilk can suyunu verdi.

        Mersin'in Mut ilçesindeki programda ise Yazıalan Mahallesi'nde Çiçekçi Koyağı mevkisine 16 ayrı fidan türü dikildi.

        Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, etkinlikte, Türkiye geneli yapılan etkinliğe Mut ilçesi olarak büyük bir katılımla destek verdiklerini söyledi.

        Mut Orman İşletme Müdürü Utku Danış da alanda, 2 bin 23 fidanla Türk bayrağı figürü oluşturduklarını kaydetti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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