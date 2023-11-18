Adana'da akaryakıt istasyonunda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, akaryakıt istasyonunda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki işletmeye operasyon düzenledi.

Adreste, ruhsatsız 10 tabanca ve 1 tüfek, kurusıkı tabanca, 15 şarjör, 387 mermi, 66 uyuşturucu hap ile 7,86 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.Ş. ve K.Ö, polis merkezine götürüldü.

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