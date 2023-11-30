Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Doğankent Kışla Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan daireden yayılan koku üzerine bina sakinleri polisi aradı.

Dairenin kapısını açarak içeriye giren ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen ve erkek olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kişinin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen kişinin ölüm nedeni, otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.