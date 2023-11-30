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        Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 22:12 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:12
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        Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Doğankent Kışla Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan daireden yayılan koku üzerine bina sakinleri polisi aradı.

        Dairenin kapısını açarak içeriye giren ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen ve erkek olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kişinin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen kişinin ölüm nedeni, otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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