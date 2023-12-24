Adana'da 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen Sezer İ'nin Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste 13 ruhsatsız tabanca bulan polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen Sezer İ'nin, 6 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.