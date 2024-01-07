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        Adana'da "Off-Road Şenliği" düzenlendi

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen "Off-Road Şenliği"nde 150 sürücü mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:22
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        Adana'da "Off-Road Şenliği" düzenlendi
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        Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen "Off-Road Şenliği"nde 150 sürücü mücadele etti.

        Büyükşehir Belediyesi, Aladağ Belediyesi, Sarıçam Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Gültepe Mahallesi'nde oluşturulan parkurda yapıldı.

        Organizasyonda 52 ilden 150 araç yer aldı.

        Yarışın ardından dereceye giren katılımcılara kupa verildi.

        Adana Off-Road Kulüp Başkanı Hüseyin Aslan, ilk kez düzenlenen şenliğe katılanlara teşekkür etti.

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