Adana'da Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliği hizmete açıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliği hizmet binası açıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde kurulan merkezin açılışında, hüzünlü olduğu kadar mutlu edici bir tören gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehit Bozkurt gibi vatan, bayrak, istiklal ve istikbal uğruna canlarını veren tüm şehitleri rahmetle andığını belirten Köşger, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada yaşamanın, devlet olarak varlığını sürdürmenin, millet olmanın bir bedeli var. O bedeli ödeyenler, o bedeli ödemeyi göze alanlar bu topraklarda var olmaya devam ediyorlar. Bedeli ödeyemeyenler, kritik noktada, kritik eşikte o yiğitçe duruşu sergileyemeyenler de tarihin tozlu sayfaları arasında, tozun toprağın altında kalıp gidiyorlar. Biz çok şükür ki bu yiğitlerin, şehitlerin ödediği bedellerle bu toprakta özgürlüğümüzü, istiklalimizi, bağımsızlığımızı devam ettiriyoruz. Dünya milletleri arasında saygın yerimizi korumaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bunu herkese de gösteriyoruz."

Köşger, Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin?" şiirindeki "Göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine" mısralarını hatırlatarak, "Yılmaz Bozkurt kardeşimiz bu topraklarda şehit oldu ve ismi Gülbahçesi Karakoluna verildi. Şehadeti kutlu olsun. Bir gül bahçesine girercesine bu kara toprağa girdi kardeşimiz, bu vatan için ve onun ismi bu güzel karakolumuza veriliyor. Çok güzel, şık, estetik bir karakol olmuş." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Doğan İnci de merkezin, Gülpınar, Dumlupınar, Gülbahçesi ve Yenidam mahallelerinde 19 kilometrekarelik alanda 3 hizmet aracı ve 66 personelle 72 bin 448 vatandaşa hizmet vereceğini ifade etti.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, kamu hizmetlerinin etkin, sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi ve suçların oluşmadan önce önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiklerini belirten İnci, "Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliğimiz de bu minvalde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırarak, kamu ve güvenlik hizmetlerini daha hızlı ve verimli yerine getirmeyi, bölgede güven ve huzur ortamının sürekli olmasını sağlayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Taşcı dua etti, kurban kesilerek merkez hizmete açıldı.

Törene katılan şehit Bozkurt'un yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Bozkurt'un eşi Nuran Bozkurt, gazetecilere eşinin şehit olduğu mahallede isminin verildiği bir polis merkezi olmasından dolayı çok duygulandığını dile getirdi.

Yılmaz Bozkurt'un oğlu Görkem Bozkurt da babasının yıllarca çalışıp şehit olduğu bir yere isminin verilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Aile olarak geldik. Babamın adının böyle yaşaması çok güzel bir şey. Düşünen, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Yılmaz Bozkurt, 20 Mayıs 2016'da Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde evrak dağıtımı yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda şehit olmuştu.