Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iş yerlerinde polis eşliğinde ruhsat ve tabela denetimi yapıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis desteğiyle iş yerlerinde ruhsat ve tabela denetimi yapıldı, ürünler incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iş yerlerinde polis eşliğinde ruhsat ve tabela denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis desteğiyle iş yerlerinde ruhsat ve tabela denetimi yapıldı, ürünler incelendi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kocavezir Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetime Asayiş, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerine bağlı ekipler de destek verdi.

        Ekipler, iş yerlerindeki ürünlerin etiketlerini, son kullanma tarihlerini ve faturalarını inceledi.

        Denetimde, ruhsatı bulunmayan ve kaldırım işgali yaptığı belirlenen 16 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Aşk tatili
        Aşk tatili
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        24 saat aralıksız sağanak!
        24 saat aralıksız sağanak!
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması

        Benzer Haberler

        Adana'da iki kuzeninden birini öldürüp diğerini yaraladığı öne sürülen sanı...
        Adana'da iki kuzeninden birini öldürüp diğerini yaraladığı öne sürülen sanı...
        Adana'da kadının tabancayla vurulması güvenlik kamerasında
        Adana'da kadının tabancayla vurulması güvenlik kamerasında
        Adana'da polis, kurbanlık satıcılarına hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı...
        Adana'da polis, kurbanlık satıcılarına hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı...
        Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Adana'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu
        Adana'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu