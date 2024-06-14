Adana'da iş yerlerinde polis eşliğinde ruhsat ve tabela denetimi yapıldı

Denetimde, ruhsatı bulunmayan ve kaldırım işgali yaptığı belirlenen 16 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Denetime Asayiş, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerine bağlı ekipler de destek verdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kocavezir Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

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