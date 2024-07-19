Adana'da asayiş uygulaması yapıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, motorize yunus timlerinin de katılımıyla Kiremithane, Ulubatlı Hasan, Çamlıbel ve Şehit Erkut Akbay mahallelerinde genel asayiş olaylarının engellenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Ekipler, şüpheli kişilerin üst aramasını ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü de yaptı.