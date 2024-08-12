Adana'da balkondan düşen kişi öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Turan Uyar (51), Tufanpaşa Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uyar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.