Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı ve 2 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da ihale varmış gibi bazı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç ile onunla hareket ettiği öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Ö.A. ile tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık P.Y. duruşmaya gelmedi.

"Bizde sözleşmeler EKAP diye tabir edilen dijital sistem üzerinden çıkıyordu. Benim sözleşme yapma görevim yoktur. Kaymakam Mustafa Kılıç'ın benden sözleşme düzenlemem yönünde bir talimatı olmadı. Deprem sürecinden sonra kaymakam beyin yanına kimin gelip gittiğini görmedim. Deprem sonrası vakıf adına alım yapılmasıyla ilgili bir şey duymadım. Mustafa Kılıç benden evrak istediğinde mülkiye müfettişleri vardı sözleşmeyi götürüp verdim. Sözleşme örnek evrak mahiyetindeydi. Ben deprem sonrası vakıf tarafından 107 milyonluk alım yapılacağını duymadım. Bu vakfın başkanı zaten Mustafa Kılıç'tır. Ben Mustafa Kılıç ile yaklaşık 9 ay çalıştım. Bu süreçte bakanlıktan gelen talimatlar gereği vatandaşlara nakdi yardım yapılmıştır. Ben muhasebeci olarak sadece vakfa gelen paraların giriş çıkışını kontrol ederdim. Mustafa Kılıç'tan bana herhangi bir usulsüzlük yapma talimatı gelmemiştir."

Vakfın alım satım ve ihale işleri ile bir ilgisinin olmadığını öne süren tanık E.E, şöyle devam etti:

Diğer tanık Ö.Ç. ise 2002 yılında vakıfta müdür olarak göreve başladığını anlatarak iddia edildiği üzere depremden sonra 31 milyon aşevi için Yüreğir Kaymakamlığına herhangi bir ödenek gelmediğini ileri sürdü.

6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yoğun bir çalışma süreci içinde olduklarını belirten Ö.Ç, şöyle konuştu:

"Deprem döneminde çok yoğunduk. Kaymakamlık binasının 3. katında çalıştığım için Mustafa Kılıç'ın odasına kimin gelip gittiğini görmedim. Benden mülkiye müfettişleri geldikten sonra ihale dosyaları istendi. Kaymakam Mustafa Kılıç benden sözleşme örneği istemedi. Bizim o dönemde 107 milyonluk bir alımımız olmadı. Zaten o seviyede bir ihtiyaç da yoktu. Aşevinin genel alımları zaten EKAP adı verilen dijital sistem üzerinden yapılıyordu. Deprem döneminde yaptığımız en büyük alım 2 milyon civarındaydı. Kaymakam Mustafa Kılıç'ın vakıf adına doğrudan firmalarla görüşme yetkisi yoktur. Kararları direk mütevelli heyeti alır. Alım konusunda yetkili olan mütevelli heyetidir. Mustafa Kılıç'ın bize 'şu firma ile çalışmak istiyorum' diye bir talebi ya da yönlendirmesi olmadı. Ben Mustafa Kılıç'ın usulsüz bir talimatına tanık olmadım. Kaymakam, vakıf adına bağış alabilir. Bağışta direk vakfın hesabına yatırılabilir. O dönemde 102 bin kişi ihtiyaç sahibi olarak bizim sistemimizde mevcuttu. Depremden sonra 143 tane doğrudan alım işlemi yapıldı."