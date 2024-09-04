Adana'da bir kişi silahla ve patlayıcıyla yapılan saldırıda yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin silahla ve patlayıcıyla yapılan saldırıda yaralanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Yamaçlı Mahallesi'nde Azem Ş, sokakta iki kişiyle konuştuğu sırada atılan patlayıcının infilak etmesi ve silahla ateş açılması nedeniyle yaralandı.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Azem Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.