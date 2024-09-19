Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da tören, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber'in çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Adaber'in yaptığı konuşmayla sona erdi.

Vali Pehlivan, gazilerle gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda gazi ve şehitlerimizin yaptıklarından ilham alıp, bugünün nesli olarak da üstümüze düşeni yerine getirip nice yıllar şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız inşallah." dedi.

- Hatay

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antakya Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkan Vekili Galip Dalyan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmaların ardından Vali Masatlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimler Derneği ile Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneğini ziyaret ederek gazilerle sohbet etti.