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        Kozan Kaymakamı Arslanköylü şehit yakınları ve gazilerle buluştu

        Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:22 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:22
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        Kozan Kaymakamı Arslanköylü şehit yakınları ve gazilerle buluştu
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        Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Gaziler Günü dolayısıyla Kaymakamlık ile Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği işbirliğinde bir düğün salonunda program düzenlendi.

        Programda konuşan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, şehitlere, ailelerine ve gazilere minnettar olduklarını belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından katılımcılar, İlçe Müftüsü Mustafa Akkaya'nın okuduğu dualara eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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