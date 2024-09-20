Kozan Kaymakamı Arslanköylü şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Gaziler Günü dolayısıyla Kaymakamlık ile Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği işbirliğinde bir düğün salonunda program düzenlendi.

Programda konuşan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, şehitlere, ailelerine ve gazilere minnettar olduklarını belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.