Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Belenköy Mahallesi'nde sarp arazi yapısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.