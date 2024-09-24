Adana'da 20 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alperen K, Necati K, Enes Emre K, Tolga K. ve Eren A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgaya tarafların arkadaşlarının da katıldığı, bu sırada Berat Caner C'nin arkadaşı Batuhan Kolsuz'un bıçaklandığı belirtildi.

Olay günü zanlılardan Alperen K'nin, kız arkadaşı İlknur G. ile doğum gününü kutladığı mekandan ayrılırken, genç kızla konuşmak isteyen Berat Caner C. ile tartıştığı öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde 19 Eylül'de Batuhan Kolsuz'un iki grup arasındaki kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili araştırmasını sürdürdü.

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