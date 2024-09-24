Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 ABL 866 plakalı otomobil ile 01 CAA 04 plakalı otomobil Kozan-Feke kara yolunun Suluhan mevkisinde çarpıştı.

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