Adana'da hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasından belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir binadan hırsızlık yapmaları güvenlik kamerası kaydından belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir binadan hırsızlık yapmaları güvenlik kamerası kaydından belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Abidinpaşa Caddesi'nde Duran Ali K'nin işlettiği günlük kiraya verilen dairelerin bulunduğu binaya 30 Ağustos'ta giren 2 kişi, kimsenin bulunmadığı sırada resepsiyondaki cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı.
Duran Ali K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimliğini ve adreslerini tespit etti.
Zanlılar Y.Ç. (17) ve Yaşar B. (20) ikametlerine yapılan baskınlarla yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde, çaldıkları eşyaları satıp elde ettikleri parayı da aralarında paylaştıklarını belirttikleri öğrenildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Şüphelinin, sandalyeyi deviren arkadaşına tepki göstermesi kamerada
Binanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere göre, iki zanlı, telle bağlanan kapıyı açıp içeriye girdikten sonra üst kata çıkıyor.
Bir süre sonra zanlılardan biri panikle uzaklaşmak isterken girişteki sandalyeyi deviriyor.
Bunun üzerine diğer şüpheli sandalyeyi deviren arkadaşına tepki gösterip daha sonra resepsiyondaki dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu alarak kaçıyor.
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