Adana'da hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasından belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

Bunun üzerine diğer şüpheli sandalyeyi deviren arkadaşına tepki gösterip daha sonra resepsiyondaki dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu alarak kaçıyor.

Bir süre sonra zanlılardan biri panikle uzaklaşmak isterken girişteki sandalyeyi deviriyor.

Binanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere göre, iki zanlı, telle bağlanan kapıyı açıp içeriye girdikten sonra üst kata çıkıyor.

Zanlılar Y.Ç. (17) ve Yaşar B. (20) ikametlerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Duran Ali K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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