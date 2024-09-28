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        Adana'da komşusunun bıçakladığı kişi hayatını kaybetti

        Adana'da tartıştığı komşusunu bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:01
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        Adana'da komşusunun bıçakladığı kişi hayatını kaybetti
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        Adana'da tartıştığı komşusunu bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde Fatih Y. (40) ile karşı komşusu Orhan B. (37) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bu sırada Fatih Y, Orhan B'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Fatih Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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