Adana'da komşusunun bıçakladığı kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde Fatih Y. (40) ile karşı komşusu Orhan B. (37) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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