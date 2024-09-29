MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Karaisalı'da ziyaretlerde bulundu

Kanlı, çalışmalarından dolayı mahalle temsilcilerine teşekkür etti.

Kanlı, Varda Köprüsü'nün yanındaki sosyal tesislerde düzenlenen kahvaltı programında, Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikalarının (KAÇEP) mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.

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