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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Karaisalı'da ziyaretlerde bulundu

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:51
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Karaisalı'da ziyaretlerde bulundu
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kanlı, Varda Köprüsü'nün yanındaki sosyal tesislerde düzenlenen kahvaltı programında, Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikalarının (KAÇEP) mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kanlı, çalışmalarından dolayı mahalle temsilcilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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