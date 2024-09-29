MHP Adana İl Başkanı Kanlı, Karaisalı'da ziyaretlerde bulundu
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Kanlı, Varda Köprüsü'nün yanındaki sosyal tesislerde düzenlenen kahvaltı programında, Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikalarının (KAÇEP) mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.
Kanlı, çalışmalarından dolayı mahalle temsilcilerine teşekkür etti.
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