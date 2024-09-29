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        Adana'da direksiyon sınavını geçemeyen kadının eşi görevliyi darbetti

        Adana'da eşinin direksiyon sınavından kalmasının ardından görevli öğretmeni darbeden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 16:26 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:34
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        Adana'da direksiyon sınavını geçemeyen kadının eşi görevliyi darbetti
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        Adana'da eşinin direksiyon sınavından kalmasının ardından görevli öğretmeni darbeden şüpheli gözaltına alındı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ehliyet direksiyon sınavına giren Esma V, sürüşünü tamamlayarak bitiş noktasına geldi.

        Sınav görevlileri, hatalar yapması nedeniyle Esma V'yi direksiyon sınavından geçirmedi.

        Eşinin 4. kez girdiği direksiyon sınavından da geçememesine sinirlenen Murat V, çıkan tartışma sonrası görevli öğretmen Baddal A'yı darbetti.

        Polis, burnu kırılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Baddal A'nın şikayeti üzerine şüpheliyi gözaltına alarak Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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