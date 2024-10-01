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        Selçuk Bayraktar, Adana TEKNOFEST alanını ziyaret etti

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana'da yarın teknoloji tutkunlarını ağırlamaya başlayacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:59
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        Selçuk Bayraktar, Adana TEKNOFEST alanını ziyaret etti
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        TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana'da yarın teknoloji tutkunlarını ağırlamaya başlayacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanını ziyaret etti.

        Bayraktar, yanında görevlilerle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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