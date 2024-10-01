Selçuk Bayraktar, Adana TEKNOFEST alanını ziyaret etti

Bayraktar, yanında görevlilerle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana'da yarın teknoloji tutkunlarını ağırlamaya başlayacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanını ziyaret etti.

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