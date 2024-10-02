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        Adana'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

        Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:45
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        Adana'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Saimbeyli Caddesi'ndeki ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.

        İtfaiye aracının merdiveniyle ağaca çıkan ekip, kediyi kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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