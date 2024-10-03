TEKNOFEST Adana hem gençlerden hem de büyüklerden beğeni topluyor
MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Adana her yaştan ziyaretçileri ağırlıyor.
MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Adana her yaştan ziyaretçileri ağırlıyor.
Kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının
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