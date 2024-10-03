TEKNOFEST Adana hem gençlerden hem de büyüklerden beğeni topluyor MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Adana her yaştan ziyaretçileri ağırlıyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 03.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:56 facebook

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