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        AK Parti Sözcüsü Çelik, TEKNOFEST Adana'yı değerlendirdi:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TEKNOFEST'in 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adana'da düzenlenmesinin ve çevre illerden şehre ziyaretçi çekmesinin afetzedelere moral olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:24
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        AK Parti Sözcüsü Çelik, TEKNOFEST Adana'yı değerlendirdi:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TEKNOFEST'in 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adana'da düzenlenmesinin ve çevre illerden şehre ziyaretçi çekmesinin afetzedelere moral olduğunu söyledi.

        Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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