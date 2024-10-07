AK Parti Sözcüsü Çelik, TEKNOFEST Adana'yı değerlendirdi:

Çelik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TEKNOFEST'in 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adana'da düzenlenmesinin ve çevre illerden şehre ziyaretçi çekmesinin afetzedelere moral olduğunu söyledi.

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