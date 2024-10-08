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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:19 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:19
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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 26 Mayıs'ta tutuklanan E.Y. ve M.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Demetevler Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda sanıkların, sigara paketine gizledikleri sentetik uyuşturucuyu yanlarına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

        İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

        Sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı ifade edilen iddianamede, sanıklar E.Y. ve M.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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