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        Adana'da husumetli oldukları kişiyi tüfekle ağır yaraladıkları öne sürülen 3 sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi tüfekle ağır yaraladıkları öne sürülen 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:03
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        Adana'da husumetli oldukları kişiyi tüfekle ağır yaraladıkları öne sürülen 3 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi tüfekle ağır yaraladıkları öne sürülen 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde 23 Mart 2023'te H.A'nın (47) iş yerinde tüfekle ağır yaralanmasıyla ilgili haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan F.A, İ.H.A. ve M.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, taraflar arasında müşteki H.A'nın oğlunun olay öncesinde sanıkların iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle husumet bulunduğu belirtildi.

        İddianamede, olay günü sanıklar F.A, İ.H.A. ve M.A'nın iki motosiklet ile iş yeri önüne geldikleri H.A'yı tüfekle ağır yaralayıp kaçtıkları anlatıldı.

        Fikir ve eylem işbirliği içinde hareket ettikleri öne sürülen sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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