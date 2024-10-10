Adana'da husumetli oldukları kişiyi tüfekle ağır yaraladıkları öne sürülen 3 sanığa dava

Fikir ve eylem işbirliği içinde hareket ettikleri öne sürülen sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, olay günü sanıklar F.A, İ.H.A. ve M.A'nın iki motosiklet ile iş yeri önüne geldikleri H.A'yı tüfekle ağır yaralayıp kaçtıkları anlatıldı.

Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde 23 Mart 2023'te H.A'nın (47) iş yerinde tüfekle ağır yaralanmasıyla ilgili haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan F.A, İ.H.A. ve M.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.