Adana'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir pikap ile otomobil Kozan-Feke kara yolunun Sırelif mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki M.Ş. (60), C.S. (67), M.K. (57), H.Ç. (55) ve F.Ş. (61) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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