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        Adana'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:33
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        Adana'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, bir pikap ile otomobil Kozan-Feke kara yolunun Sırelif mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlardaki M.Ş. (60), C.S. (67), M.K. (57), H.Ç. (55) ve F.Ş. (61) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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