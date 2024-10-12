Adana'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı

Okul çevrelerinde öğrencilere kaçak sigara sattığı tespit edilen 16 iş yerine idari işlem yapıldı, 5 bin 742 paket sigara ele geçirildi.

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