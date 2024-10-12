Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı

        Adana'da okulların çevresinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 19:30 Güncelleme: 12.10.2024 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da okulların çevresinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 9 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında kent genelindeki okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, okul önünde uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheli ve çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

        Hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 235 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Sokakta dinlendirilen 12 çocuk ise devlet korumasına alındı.

        Okul çevrelerinde öğrencilere kaçak sigara sattığı tespit edilen 16 iş yerine idari işlem yapıldı, 5 bin 742 paket sigara ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale'de sağanak yağış
        Çanakkale'de sağanak yağış
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel

        Benzer Haberler

        Aracılığın önüne geçilen mezatta bu kez de kadınlara özel indirim uygulandı
        Aracılığın önüne geçilen mezatta bu kez de kadınlara özel indirim uygulandı
        Adana'da "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı
        Adana'da "Geleneksel Türk Okçuluğu Belemedik Kupası" başladı
        Belediyedeki işinden haksız yere çıkarıldığı iddia etti; Ankara'ya yürümeye...
        Belediyedeki işinden haksız yere çıkarıldığı iddia etti; Ankara'ya yürümeye...
        Adana'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Adana'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Dron destekli uygulamada yayalara yol vermeyen sürücülere 3 bin 135'er lira...
        Dron destekli uygulamada yayalara yol vermeyen sürücülere 3 bin 135'er lira...
        Genç girişimci geliştirdiği diş çürükleri erken tanı kitiyle seri üretim he...
        Genç girişimci geliştirdiği diş çürükleri erken tanı kitiyle seri üretim he...