Aracılığın önüne geçilen mezatta bu kez de kadınlara özel indirim uygulandı

Adana'da büyükbaş hayvan satışındaki çeşitli aracılık masraflarının ortadan kaldırılması ve daha uygun fiyatla hayvan alınabilmesi için düzenlenen "Dost Mezat"ın üçüncüsü, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadınlara özel indirim uygulamasıyla gerçekleştirildi.

Dost Ziraat İşletmelerince, yetiştiricilerin büyükbaş hayvanlara uygun fiyatla ulaşılması amacıyla açık artırma usulüyle mezat düzenlendi.

Merkez Yüreğir ilçesi Beyköy Mahallesi'ndeki çiftlikte düzenlenen mezatta, işletme tarafından "hastalıktan ari" sertifikalı 221 gebe düve, erkek ve dişi buzağı satışa sunuldu.

Öte yandan genç çiftçiler tarafından açık artırmayla satışı yapılan bir hayvandan elde edilen gelir de teknoloji bağımlılığıyla mücadele kullanılmak üzere Yeşilay'a bağışlandı.

Bozkurt, gerçekleştirdikleri üçüncü mezada ilginin yoğun olduğuna dikkati çekerek, "Birinci mezatta tribünlerimiz yarı yarıya doluydu. Üçüncü mezatta tribünlerimiz tıka basa doldu. Çok şükür amacımıza ulaşıyoruz. Bu da bize ayrı bir gurur veriyor. İlgi günden güne artıyor." diye konuştu.

"Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın üreticilerimize yüzde 20 indirim uyguluyoruz. Burada kadın üreticilerimiz çok sayıda hayvan aldılar. Çok mutlu olduk. Talepler daha sık mezat düzenlenmesi yönünde. Biz de bu talepleri değerlendiriyoruz. Muhtemelen dördüncü mezadımızı da kısa sürede açıklayacağız."

- "Kadınları desteklemeleri güzel"

Aksaray'dan gelerek mezada katılan Seda Seyfeli, veteriner hekim olduğunu ve çiftlikleri için hayvan alacağını söyledi.

Mezada ilk defa katıldığını belirten Seyfeli, "Hayvancılık için çok önemli bir organizasyon. İnşallah devamı gelir, biz de katılmaya devam ederiz. Kadınlar için yüzde 20 indirim var. Bu da kadın çiftçiler için önemli bir miktar. 100 bin liraya aldığınız hayvanı 80 bine alıyorsunuz, bu diğer katılımcıların önüne geçiriyor bizi." ifadelerini kullandı.