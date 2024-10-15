Adana'da duraklarda otobüs bekleyen iki kişinin cep telefonlarını çalan zanlı tutuklandı

Adana'da duraklarda otobüs bekleyen iki kişinin cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, muayene için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Nurcan D, işlemlerinin ardından evine dönmek için Mithat Özsan Bulvarı'ndaki duraktan otobüse bindi.

Bir süre sonra çantasındaki cep telefonunun çalındığını fark eden Nurcan D, polise ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarından olayı gerçekleştiren kişiyi tespit etti.